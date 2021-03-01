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11:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышева показала фото топлес

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram фотографию топлес.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Снимок был частью эротической фотосессии для журнала Maxim. «Они поставили меня на коньки, а я опустила их на землю», — так россиянка подписала публикацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

О съемках Туктамышевой для Maxim стало известно 25 февраля. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

В проходившем 27—28 февраля финале Кубка России 24-летняя Туктамышева заняла четвертое место. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также бронза континентального первенства.

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