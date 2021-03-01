Объявлен состав российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

В мужском одиночном катании примут участие Михаил Коляда и Евгений Семененко, в женском выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Туктамышева попала на чемпионат мира впервые с 2015 года, когда она одержала победу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В парном катании Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В соревновании танцевальных пар будут выступать Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Из-за введенных в декабре санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионате мира будут выступать с подкорректированной эмблемой ФФККР на английском языке с надписью FSFR (Figure Skating Federation Russia) и без национального гимна, вместо которого будет использован фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.