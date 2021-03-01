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15:00 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию

ТАСС, 1 марта. Стал известен состав российской команды на предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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В мужском одиночном катании примут участие Михаил Коляда и Евгений Семененко, в женском выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Туктамышева попала на чемпионат мира впервые с 2015 года, когда она одержала победу.

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В парном катании Россию представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В соревновании танцевальных пар будут выступать Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Из-за введенных в декабре санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионате мира будут выступать с подкорректированной эмблемой ФФККР на английском языке с надписью FSFR (Figure Skating Federation Russia) и без национального гимна, вместо которого будет использован фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира в Швеции пройдет с 22 по 28 марта.

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