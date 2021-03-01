Татьяна Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира

В понедельник Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат мира, который состоится 22—28 марта в Стокгольме. В частности, на чемпионате мира выступит Евгений Семененко, выигравший Финал Кубка России.

«Логичный состав. Я принимала участие в тренерском совете. Считаю, что Семененко заслужил участие в чемпионате мира. А кого еще нам включать? Это хороший фигурист, который выиграл последние соревнования, и почему бы нам его не послать на чемпионат? Обязательно нужно. Он по-честному отобрался», — сказала Тарасова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также на чемпионате мира впервые с 2015 года выступит Елизавета Туктамышева, которая стала лучшей из взрослых фигуристок в Финале Кубка страны.