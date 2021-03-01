Татьяна Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира

В понедельник Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат мира, который состоится 22—28 марта в Стокгольме. В частности, на чемпионате мира выступит Евгений Семененко, выигравший Финал Кубка России.
«Логичный состав. Я принимала участие в тренерском совете. Считаю, что Семененко заслужил участие в чемпионате мира. А кого еще нам включать? Это хороший фигурист, который выиграл последние соревнования, и почему бы нам его не послать на чемпионат? Обязательно нужно. Он по-честному отобрался», — сказала Тарасова.
Также на чемпионате мира впервые с 2015 года выступит Елизавета Туктамышева, которая стала лучшей из взрослых фигуристок в Финале Кубка страны.
«Не нужно сейчас говорить, что Лиза годами заслужила этот чемпионат мира, нет, она стала лучшей из взрослых спортсменок в Финале Кубка России и заслужила. Она девочка, у которой есть тройной аксель в короткой программе, о чем не надо забывать. Если кто-то сомневается в Лизиных способностях, то надеюсь, что в способностях Алексея Николаевича Мишина уже никто давно не сомневается. Они работают вместе в течение многих лет. А загадывать результаты не стоит, надо выступать в свою силу», — отметила Тарасова.