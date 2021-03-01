Российский фигурист Коляда выиграл челленджер в Гааге

Призерами также стали французские фигуристы Ромен Понсар и Адам Сяо Хим Фа. На турнире выступал ученик группы Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, занявший 7-е место из-за неидеального проката.

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта. Коляда отобрался в состав, выиграв чемпионат России.