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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский фигурист Коляда выиграл челленджер в Гааге

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл турнир серии «челленджер», который проходил в Гааге. Спортсмен стал победителем в короткой и произвольной программе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Призерами также стали французские фигуристы Ромен Понсар и Адам Сяо Хим Фа. На турнире выступал ученик группы Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, занявший 7-е место из-за неидеального проката.

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта. Коляда отобрался в состав, выиграв чемпионат России.

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