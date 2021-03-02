Стала известна оценка Первого канала работы Загитовой в «Ледниковом периоде»
Хореограф Илья Авербух рассказал об оценке руководства Первого канала работы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период».
Хореограф Илья Авербух рассказал об оценке руководства Первого канала работы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период».
По словам Авербуха, ему стало известно, что на канале довольны тем, как Загитова справилась с ролью ведущей. «Слышал только позитивные отзывы», — подчеркнул хореограф. Он добавил, что не знает, будет ли фигуристка работать и в новом сезоне программы.
В декабре 2020 года Загитову подвергла критике чемпионка мира в тройном прыжке и телекомментатор Иоланда Чен. По словам
В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале