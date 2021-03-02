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11:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна оценка Первого канала работы Загитовой в «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух рассказал об оценке руководства Первого канала работы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период».

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19
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19
фотографий

По словам Авербуха, ему стало известно, что на канале довольны тем, как Загитова справилась с ролью ведущей. «Слышал только позитивные отзывы», — подчеркнул хореограф. Он добавил, что не знает, будет ли фигуристка работать и в новом сезоне программы.

В декабре 2020 года Загитову подвергла критике чемпионка мира в тройном прыжке и телекомментатор Иоланда Чен. По словам экс-спортсменки, ей неловко смотреть на фигуристку в кадре, так как она задает одни и те же вопросы и не умеет разговаривать. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вступилась за олимпийскую чемпионку и посоветовала Чен не смотреть программу.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

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