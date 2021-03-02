Дикиджи выиграл финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров
Во вторник, 2 марта, юниоры представили произвольные программы в рамках финала Кубка России по фигурному катанию — 2020/21.
Во вторник, 2 марта, юниоры представили произвольные программы в рамках финала Кубка России по фигурному катанию — 2020/21.
Победу одержал петербургский фигурист, ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи, суммарный балл которого за короткую и произвольную программы составил 244,97.
Второе место занял Андрей Кутовой (231,74), также представляющий
Замкнул тройку лучших еще один ученик школы Москвиной Николай Угожаев (222,18), лидировавший после короткой программы.