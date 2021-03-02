Дикиджи выиграл финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров

Победу одержал петербургский фигурист, ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи, суммарный балл которого за короткую и произвольную программы составил 244,97.

Второе место занял Андрей Кутовой (231,74), также представляющий Санкт-Петербурге и занимающийся в школе Тамары Москвиной.