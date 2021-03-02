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16:11 (мск), источник: Sport24

Дикиджи выиграл финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров

Во вторник, 2 марта, юниоры представили произвольные программы в рамках финала Кубка России по фигурному катанию — 2020/21.

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Источник: Sport24

Победу одержал петербургский фигурист, ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи, суммарный балл которого за короткую и произвольную программы составил 244,97.

Второе место занял Андрей Кутовой (231,74), также представляющий Санкт-Петербурге и занимающийся в школе Тамары Москвиной.

Замкнул тройку лучших еще один ученик школы Москвиной Николай Угожаев (222,18), лидировавший после короткой программы.

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