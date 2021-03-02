Ученица Тутберидзе Акатьева победила в Финале Кубка России среди юниорок

Акатьева во вторник в произвольной программе чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп в каскаде и сольный тулуп в четыре оборота. По итогам обеих программ она набрала 241,04 балла. Второе место заняла Софья Самоделкина из ЦСКА — 223,67. Третьей стала еще одна фигуристка, тренирующаяся на катке «Хрустальный», Аделия Петросян — 204,22.
В феврале Акатьева выиграла первенство России среди юниорок.
У юниоров победителем Финала Кубка России стал Владислав Дикиджи — 244,97. Второе место занял Андрей Кутовой (231,74), третье — Николай Угожаев (222,18).