Ученица Тутберидзе Акатьева победила в Финале Кубка России среди юниорок

Акатьева во вторник в произвольной программе чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп в каскаде и сольный тулуп в четыре оборота. По итогам обеих программ она набрала 241,04 балла. Второе место заняла Софья Самоделкина из ЦСКА — 223,67. Третьей стала еще одна фигуристка, тренирующаяся на катке «Хрустальный», Аделия Петросян — 204,22.