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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ученица Тутберидзе Акатьева победила в Финале Кубка России среди юниорок

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе фигуристка Софья Акатьева одержала победу в соревнованиях юниорок в Финале Кубка России в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Акатьева во вторник в произвольной программе чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп в каскаде и сольный тулуп в четыре оборота. По итогам обеих программ она набрала 241,04 балла. Второе место заняла Софья Самоделкина из ЦСКА — 223,67. Третьей стала еще одна фигуристка, тренирующаяся на катке «Хрустальный», Аделия Петросян — 204,22.

В феврале Акатьева выиграла первенство России среди юниорок.

У юниоров победителем Финала Кубка России стал Владислав Дикиджи — 244,97. Второе место занял Андрей Кутовой (231,74), третье — Николай Угожаев (222,18).

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