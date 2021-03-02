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21:01 (мск), источник: Sport24

«Сложно и очень волнительно». Загитова рассказала, как прошла ее первая сессия

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику рассказала о своих успехах в учебе.

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18-летняя спортсменка в прошлом году поступила на факультет журналистики в РАНХиГС на программу «Продюсирование и культурная политика».

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— Как прошла первая сессия?

— Сложно и очень волнительно. Но мы ведь знаем, что спортсмены всегда идут до конца (улыбается). И делают на максимум все, что от них зависит. Я очень старалась, училась. Было трудно, но я полностью закрывала первую сессию. Все сдала.

— Много было экзаменов?

— Ой, сейчас уже даже не посчитаю, достаточно много. Но точно могу сказать, что я спрогрессировала в учебе. И узнала для себя много нового. Мой большой интерес к занятиям перекрывал всю сложность, которая иногда присутствовала. К тому же, я нашла себе друзей в университете. Они мне помогают, что-то подсказывают, когда это необходимо. Например, отправляют лекции. У нас все схвачено.

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Загитова и Медведева в одном кадре

— Преподаватели идут навстречу, учитывая твой плотнейший график?

— Скажу так: конечно, они закрывают глаза на то, что я чуть-чуть иногда пропускаю пары. Но все, что нужно, я делаю. Присутствую на всех важных занятиях — последние лекции, семинары. Самое главное, что в моих мозгах что-то откладывается, и я сдаю зачеты и экзамены. А сейчас у нас уже стартовал второй семестр. И я успеваю почти на все занятия.

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— Ничего себе. Не трудно?

— У нас три дня дистанционное обучение и два — в самом университете. Посещаю почти все. Например, если лекция на удаленке, то я могу слушать ее, сидя в шпагате, во время работы на эллипсе (тренажер для имитации бега), беговой дорожке. Так удобнее учиться.

— Делаешь включения прямо из «Хрустального»?

— Если тренировки совпадают с учебой, то да. Но у нас можно слушать без видео. Поэтому учителя не понимают, чем я там занимаюсь. Наверное, для них было бы странно увидеть студента, который слушает лекцию, сидя в шпагате или во время работы на эллипсе (смеется).

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