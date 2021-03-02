«Сложно и очень волнительно». Загитова рассказала, как прошла ее первая сессия
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику рассказала о своих успехах в учебе.
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику рассказала о своих успехах в учебе.
18-летняя спортсменка в прошлом году поступила на факультет журналистики в РАНХиГС на программу «Продюсирование и культурная политика».
— Как прошла первая сессия?
— Сложно и очень волнительно. Но мы ведь знаем, что спортсмены всегда идут до конца (улыбается). И делают на максимум все, что от них зависит. Я очень старалась, училась. Было трудно, но я полностью закрывала первую сессию. Все сдала.
— Много было экзаменов?
— Ой, сейчас уже даже не посчитаю, достаточно много. Но точно могу сказать, что я спрогрессировала в учебе. И узнала для себя много нового. Мой большой интерес к занятиям перекрывал всю сложность, которая иногда присутствовала. К тому же, я нашла себе друзей в университете. Они мне помогают,
— Преподаватели идут навстречу, учитывая твой плотнейший график?
— Скажу так: конечно, они закрывают глаза на то, что я
— Ничего себе. Не трудно?
— У нас три дня дистанционное обучение и два — в самом университете. Посещаю почти все. Например, если лекция на удаленке, то я могу слушать ее, сидя в шпагате, во время работы на эллипсе (тренажер для имитации бега), беговой дорожке. Так удобнее учиться.
— Делаешь включения прямо из «Хрустального»?
— Если тренировки совпадают с учебой, то да. Но у нас можно слушать без видео. Поэтому учителя не понимают, чем я там занимаюсь. Наверное, для них было бы странно увидеть студента, который слушает лекцию, сидя в шпагате или во время работы на эллипсе (смеется).