13-летняя фигуристка Берестовская перешла в группу Тутберидзе

«Друзья, во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами! Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э. Г., прекрасного, опытного наставника!

Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста, — говорится на странице команды Давыдова в инстаграме.