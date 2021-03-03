13-летняя фигуристка Берестовская перешла в группу Тутберидзе
13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская стала ученицей Этери Тутберидзе. Об этом сообщила команда тренера Сергея Давыдова, в которой ранее занималась спортсменка.
13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская стала ученицей Этери Тутберидзе. Об этом сообщила команда тренера Сергея Давыдова, в которой ранее занималась спортсменка.
«Друзья, во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами! Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э. Г., прекрасного, опытного наставника!
Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста, — говорится на странице команды Давыдова в инстаграме.
Напомним, в феврале Берестовская заняла пятое место на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске.