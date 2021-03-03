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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В США поставили под сомнение дальнейшие успехи Косторной

Американский спортивный журналист Филипп Херш поставил под сомнение дальнейшие успехи российской фигуристки Алены Косторной. Об этом он написал в своем Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Взрослая карьера Косторной закончилась, не начавшись?» — задался вопросом Херш. Журналист из США подчеркнул, что в следующем сезоне придет время нынешних юниорок Камилы Валиевой и Майи Хромых.

2 марта двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил перспективы Косторной. По его мнению, спортсменка будет вновь завоевывать медали, когда восстановит тройной аксель.

По итогам завершившегося 28 февраля финала Кубка России Косторная заняла шестое место и проиграла борьбу за путевку на чемпионат мира ученице Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой.

Плющенко объяснил неудачное выступление фигуристки проблемами со здоровьем.

Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Она победительница чемпионата Европы и финала Гран-при 2020 года. Этих наград спортсменка добилась, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе.

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