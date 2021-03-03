В США поставили под сомнение дальнейшие успехи Косторной
Американский спортивный журналист Филипп Херш поставил под сомнение дальнейшие успехи российской фигуристки Алены Косторной. Об этом он написал в своем Twitter.
Американский спортивный журналист Филипп Херш поставил под сомнение дальнейшие успехи российской фигуристки Алены Косторной. Об этом он написал в своем Twitter.
«Взрослая карьера Косторной закончилась, не начавшись?» — задался вопросом Херш. Журналист из США подчеркнул, что в следующем сезоне придет время нынешних юниорок Камилы Валиевой и Майи Хромых.
2 марта двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил перспективы Косторной. По его мнению, спортсменка будет вновь завоевывать медали, когда восстановит тройной аксель.
Плющенко объяснил неудачное выступление фигуристки проблемами со здоровьем.
Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Она победительница чемпионата Европы и финала