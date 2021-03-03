ФФККР подтвердила 10-летнюю дисквалификацию завершившей карьеру фигуристки Сотсковой
Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о дисквалификации бывшей фигуристки Марии Сотсковой сроком на 10 лет.
Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о дисквалификации бывшей фигуристки Марии Сотсковой сроком на 10 лет.
Исполком ФФККР принял решение 2 марта. Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации — 5 апреля 2030 года.
Осенью 2020 года в СМИ появилась информация, что Сотскова подделала медицинский документ, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме. Сообщалось, что фигуристка сдала положительный
Сотскова — трехкратный серебряный призер этапов серии