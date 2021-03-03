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16:02 (мск), источник: Sport24

ФФККР подтвердила 10-летнюю дисквалификацию завершившей карьеру фигуристки Сотсковой

Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о дисквалификации бывшей фигуристки Марии Сотсковой сроком на 10 лет.

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Источник: Sport24

Исполком ФФККР принял решение 2 марта. Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации — 5 апреля 2030 года.

Осенью 2020 года в СМИ появилась информация, что Сотскова подделала медицинский документ, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме. Сообщалось, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на фуросемид, а после предоставила поддельную справку. 8 июля 20-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры.

Сотскова — трехкратный серебряный призер этапов серии Гран-при, серебряный призер финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер юношеского чемпионата мира и юношеской Олимпиады.

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