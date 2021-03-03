ФФККР подтвердила 10-летнюю дисквалификацию завершившей карьеру фигуристки Сотсковой

Осенью 2020 года в СМИ появилась информация, что Сотскова подделала медицинский документ, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме. Сообщалось, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на фуросемид, а после предоставила поддельную справку. 8 июля 20-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры.