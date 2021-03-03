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18:34 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Алена Косторная намерена вернуться в группу к Этери Тутберидзе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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«Косторная намерена вернуться к Тутберидзе, переговоры прошли в среду», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас Косторная представляет группу Евгения Плющенко, к которому ушла от Тутберидзе в прошлом году.

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