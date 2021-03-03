Фигуристка Алена Косторная намерена вернуться в группу к Этери Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная намерена вернуться в группу к Этери Тутберидзе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная намерена вернуться в группу к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.