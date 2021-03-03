Скатертью дорожка. Почему Тутберидзе не стоит жалеть Косторную, провалившуюся у Плющенко
Чемпионка Европы с треском провалила сезон и теперь пытается исправить ошибку. Вот только нужна ли она Этери?
Чемпионка Европы с треском провалила сезон и теперь пытается исправить ошибку. Вот только нужна ли она Этери?
Алёна Косторная хочет вернуться к Тутберидзе. На её месте такое желание проснулось бы у любого, ведь уходила из «Хрустального» она в статусе лучшей фигуристки мира, а возвращается после кошмарного провала и рыданий в «кисс энд край».
Вот только вполне возможно, что громкий трансфер так и не состоится. У Тутберидзе и без Косторной целый ряд претенденток на олимпийский пьедестал, да и слишком много резких вещей наговорила фигуристка о своей бывшей наставнице.
Тутберидзе можно вернуть Косторную только из жалости, но делать этого не стоит.
«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так всё и будет», — рассказал он.
«Тутберидзе выдающийся тренер, она сама решит, что ей делать. А желание Алёны мы не учитываем, у неё сегодня одни, а завтра другие», — сказала она.
Объяснение такого решительного шага от Косторной может быть только одно. Алёна мечтала перезагрузить карьеру и обратилась за помощью к Евгению Плющенко, который принял спортсменку и создал ей все условия для плодотворной работы. Но сезон у Алёны получился провальным. Евгений постоянно оправдывал не лучшую форму Алёны травмами и болезнями, но факт остаётся фактом — при Плющенко Алёна сильно сдала и никак не напоминала себя прежнюю.
Провал в короткой программе в финале Кубка России лишь доказал, что сейчас Алёна не готова соревноваться с сильнейшими фигуристками страны. Упустив шанс поехать на чемпионат мира, Косторная утратила возможность подтвердить свой статус на международной арене, а это серьёзный удар по её карьере.
Это понимает и её тренер:
«Конечно, без тройного акселя ей будет сложно соревноваться с другими девочками. Но когда она будет здорова, когда она полностью восстановится — он вернётся, никуда не денется. А для Игр, конечно, ей нужны будут четверные. И да, она может их разучить», — говорил Плющенко.
При этом кажется, что по ходу сезона Евгений совсем не переживал
Даже несмотря на заявления Плющенко, что обе ученицы находятся в равных условиях, всё равно кажется, что Евгений отдаёт предпочтение Трусовой. С ней они близки по духу, стиль Саши более понятен Евгению, поэтому работать с ней проще. К тому же, у Трусовой нет серьёзных проблем со здоровьем, и если кто способен принести специалисту славу лучшего тренера в истории, то именно Саша.
Получается, Алёна не особо нужна Евгению для достижения его цели, но будет ли она нужна другому тренеру? После ухода от Тутберидзе в кулуарах фигурного катания ходили слухи, что именно повышенное внимание Этери Георгиевны к другим спортсменкам послужило причиной разногласий между тренером и звёздной ученицей. И если тогда в этом ещё можно было сомневаться, то теперь Косторная точно не пригодится тренерскому штабу «Хрустального».
Как втиснуть в это плотное расписание ещё и Косторную, трудно представить. Ну и наконец, за Этери не водится слава тренера, умеющего работать со взрослыми фигуристками, — это правда. Загитова находится в бессрочном отпуске, Медведева на соревнованиях не выступает, и лишний раз подтверждать свою некомпетентность в этом вопросе Тутберидзе просто незачем.
Поэтому даже если Косторная и вернётся к Тутберидзе, ждать её чудесного преображения не приходится. Похоже, Алёна обрекла карьеру на гибель ещё тогда, когда покинула «Хрустальный», громко хлопнув дверью. У Тутберидзе и без Алёны хватает вызовов, а значит, принять её обратно она может только из жалости и сострадания. Но жалеть провалившуюся у Плющенко фигуристку Этери точно не стоит.
Екатерина Авдонина