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22:33 (мск), источник: Sports.Ru

«После этого перехода я стала больше улыбаться». Косторная не щадила Тутберидзе, пока тренировалась у Плющенко

В июле 2020-го Алена Косторная ушла к Евгению Плющенко, а теперь хочет обратно — к Этери Тутберидзе, под чьим руководством выиграла Финал Гран-при и Евро.

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У прежнего тренера Алену не устраивало многое: тренировки с юными спортсменками, отсутствие демократии, возникали вопросы и к программам. И если Саша Трусова рассказывала о спортивных мотивах трансфера от Тутберидзе к Плющенко, то эмоциональная Алена не выбирала выражений.

4 марта команда «Хрустального» обсудит, принимать ли Косторную обратно — возможно, все сказанное фигуристкой за полгода повлияет на решение.

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Пока что единственный комментарий Алены по теме: «Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю это». То же самое она говорила и 31 июля — в день перехода к Плющенко: «Я не хочу давать комментарии. В принципе».

Потом Косторная взяла паузу, а впервые выговорилась уже на контрольных прокатах в сентябре.

• Были претензии к тому, как Тутберидзе объявила о переходе ученицы: «Вот все эти посты в инстаграме — это обидно, кидать ответки друг другу, отвечать в инстаграме… Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймется, то лучше глаза в глаза встретиться и все высказать. Но я не могу никого обсуждать».

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• И более конкретные аргументы — оказывается, теснота на льду надоела: «Я считаю, что такие спортсменки, как я, Аня (Щербакова) и даже Камила (Валиева), не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Был такой момент, что я сказала тренерам — нас и так уже 8 человек. Сумасшедший темп тренировок, и выводить еще детей — это неправильно. Так получилось, что у нас 4 человека выходили одновременно, они вроде делали все, как всегда, но дико мешали, и меня это раздражало. Я говорила: давайте сделаем по-другому, пожалуйста. Так неудобно и невозможно. Но никакой реакции. Мне не пошли навстречу».

• Программы их «Хрустального» Алене не понравились (правда и у Плющенко она была в постоянном поиске):

«Короткая не нравилась совсем, об этом я говорила — и говорила неоднократно. Мне отвечали: покатайся, после контрольных прокатов посмотрим. Но мне действительно не нравилось, я не чувствовала музыку. Не люблю такое катать. Если я высказывала свое мнение, мне говорили “да” или “нет”. И очень много было сказано “нет”».

• После бурного интервью на прокатах Алена снова замолчала. Хотя и выстреливала яркими фразами в сторону предыдущего тренерского штаба:

Мне не нравилась программа (поставленная у Тутберидзе), о чем я не раз говорила. Мне очень нравится моя новая программа, она мне очень подходит, тексты песен соответствуют тому, что происходит в моей жизни. Сейчас я чувствую себя счастливой, довольной и готовой тренироваться для новых побед и целей.
Алена Косторная

• Что тревожило Косторную после трансфера, так это оценки судей: «У меня был давно этот страх, с момента моего перехода, потому что, вот, говорят, что “предательница”, “кинула”. Но если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше. Да, может, не очень красиво получилось, потому что мне поставили программы в группе Тутберидзе, но это жизнь. Здесь конкретно моей вины нет, я же не специально сделала так: ага, поставьте мне программы, а потом я возьму и кину. Нет, конечно. Но вот так получилось. Почитав некоторые отзывы, я думала: сейчас, может, на старт это как-то повлияет, на прокатах судьи тоже резко оценивали, и я допускала ошибки».

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• Еще Алена поменяла прическу, разрывая связь с периодом у Тутберидзе: «Я как только перешла — сразу отрезала волосы себе и осветлила их. Новая жизнь — новая я».

• В переходе находила все больше плюсов: «Мне нравится тренироваться с Евгением Плющенко, у него абсолютно другой подход, нежели тот, который был у меня раньше. Он более спокойный, и мне очень нравится».

• В январе Алену потянуло на философию: «Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться».

• И тогда же Алена объяснила, что не так было с программами в «Хрустальном»:

«У меня была проблема с музыкой для короткой программы. Мне сказали, что песня, которую я предложила, не очень хороша. Но меня разозлило, что через несколько дней на эту песню поставили программу другой девочке с нашего катка. Я решила уйти до начала сезона, потому что была недовольна обстановкой в “Самбо-70”».

• Месяц назад Косторная неосторожно поставила лайк в инстаграме под комментарием о возвращении к Тутберидзе Евгении Медведевой. Вот с этим высказыванием согласилась Алена или тот, кто ведет ее соцсети:

«А на абьюз указывали многие в интервью. Как итог — Юля и Женя с РПП (расстройством пищевого поведения). Женя со стрессовым переломом. Многие в интервью говорили, что там на детей буквально матом орут. Не хотите раскрывать глаза на правду — ваше дело. Но будь там все хорошо и радужно, то спортсмены пачками не сбегали бы».

• А после неудачной короткой Косторная кинула в кисс-энд-край Плющенко и Сергею Розанову: «После сегодняшнего завтра уже нет».

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Теперь эта фраза кажется почти пророческой.

Мария Селенкова

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