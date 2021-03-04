Татьяна Тарасова: Косторной надо на всю страну извиниться

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Летом 2020 года фигуристка покинула группу Тутберидзе и перешла в команду Евгения Плющенко.

«Она громко, на всю страну, уходила. Теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».