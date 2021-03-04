Хореограф группы Тутберидзе — о переходе Косторной: Мы еще не решили

«Мы еще не решили», — написал Глейхенгауз в сторис инстаграма под новостью о возвращении Косторной.

Напомним, Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года. В финале Кубка России она заняла лишь 6-е место и не прошла отбор в сборную на чемпионат мира — 2021. Позднее появилась информация, что Косторная хочет перейти обратно к Тутберидзе, об этом сообщил и сам Плющенко.