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15:29 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы пройдут отбор на Олимпиаду-2022 на чемпионате мира и турнире в Германии

ТАСС, 4 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме и международный турнир в Германии станут этапами отбора на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Такое решение было принято на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что почти все национальные федерации, спортсмены которых квалифицировались на чемпионат мира 2021 года, подтвердили участие фигуристов в турнире. Пройти отбор на Олимпиаду в Пекине фигуристы смогут на основе результатов чемпионата мира и международного турнира Nebelhorn Trophy 2021 («Небельхорн трофи»), который пройдет с 22 по 25 сентября 2021 года в германском Оберстдорфе.

Также совет ISU утвердил даты некоторых предстоящих турниров: командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 15—18 апреля 2021 года в японской Осаке, участникам не придется проходить карантин, чемпионат четырех континентов по шорт-треку 2022 года пройдет в американском Солт-Лейк-Сити с 14 по 16 января. Был утвержден календарь Кубка мира по шорт-треку на сезон-2021/22: этапы пройдут 21—24 октября в Пекине, 28—31 октября в японской Нагое, 18—21 ноября в венгерском Дебрецене, 25—28 ноября в нидерландском Дордрехте. Все этапы станут квалификацией на Олимпийские игры 2022 года.

После отмены чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2021 года совет подтвердил, что результаты турнира 2020 года станут основой для установки квот на участие в этапах юниорского Гран-при сезона-2021/22. Также совет ISU принял решение, что в порядке исключения на сезон-2020/21 в синхронном фигурном катании возрастные ограничения для новичков и юниоров будут продлены на один год. Отмечается, что спортсмены, которые уже воспользовались освобождением от возрастного ограничения, не смогут воспользоваться новым правилом.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22—28 марта.

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