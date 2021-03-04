Рудковская отреагировала на уход Косторной от Плющенко

Она отметила, что у них с мужем присутствует облегчение, так как они устали переживать за здоровье спортсменки. По мнению Рудковской, тренироваться и восстанавливаться одновременно невозможно. Она также отметила, что Плющенко советовал Косторной пропустить сезон, но та отказалась.

Продюсер добавила, что считает Косторную классной девочкой и спортсменкой. При этом Рудковская напомнила, что для достижения высоких результатов нужно крепкое здоровье.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Косторная: слезы после шестого места

О возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе стало известно ранее в четверг, 4 марта. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которую получила ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Плющенко объяснил неудачное выступление проблемами спортсменки со здоровьем.