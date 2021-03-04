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18:59 (мск), источник: Sport24

В РУСАДА назвали причины 10-летней дисквалификации фигуристки Сотсковой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем сайте озвучило причины дисквалификации сроком на 10 лет бывшей фигуристки Марии Сотсковой.

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Источник: Sport24

В среду, 3 марта, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила отстранение 20-летней спортсменки.

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Сотскову признали виновной в нарушении трех пунктов Общероссийских антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена (п. 2.1); использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода (п. 2.2); фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица (п. 2.5).

В сентябре прошлого года стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало Сотскову за подделку медицинской справки, при помощи которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Кроме того, сообщалось, что одна из допинг-проб фигуристки содержала запрещенное вещество.

Сотскова — серебряный призер финала Гран-при, серебряный и бронзовый призер чемпионата России. В июле 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

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