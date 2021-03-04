В РУСАДА назвали причины 10-летней дисквалификации фигуристки Сотсковой

В среду, 3 марта, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила отстранение 20-летней спортсменки.

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Сотскову признали виновной в нарушении трех пунктов Общероссийских антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена (п. 2.1); использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода (п. 2.2); фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица (п. 2.5).

В сентябре прошлого года стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало Сотскову за подделку медицинской справки, при помощи которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Кроме того, сообщалось, что одна из допинг-проб фигуристки содержала запрещенное вещество.