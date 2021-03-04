В РУСАДА назвали причины 10-летней дисквалификации фигуристки Сотсковой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем сайте озвучило причины дисквалификации сроком на 10 лет бывшей фигуристки Марии Сотсковой.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем сайте озвучило причины дисквалификации сроком на 10 лет бывшей фигуристки Марии Сотсковой.
В среду, 3 марта, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила отстранение 20-летней спортсменки.
Сотскову признали виновной в нарушении трех пунктов Общероссийских антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена (п. 2.1); использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода (п. 2.2); фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей
В сентябре прошлого года стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало Сотскову за подделку медицинской справки, при помощи которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Кроме того, сообщалось, что одна из
Сотскова — серебряный призер финала