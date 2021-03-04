Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах при возвращении Косторной от Плющенко к Тутберидзе

— Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного — двух дней. Какая у нее форма? О чем там говорить, мы еще ничего не видели. Слухи о том, что она уже у нас тренируется — неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы, — сказал наставник корреспонденту «СЭ».