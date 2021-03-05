Туктамышева: Мечтаю участвовать в Олимпиаде-2022, поэтому буду с полной отдачей готовиться к ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Стокгольме.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Стокгольме.
— Сейчас у меня в душе два чувства. С одной стороны — умиротворение, с другой — понимаю, что нельзя расслабляться. Когда объявили состав сборной — была послестартовая эйфория, но она быстро прошла. Я возвратилась в Петербург и снова начала активно заниматься.
Главное — достойно выступить на ЧМ, насладиться участием. Я ведь не приезжала шесть лет. Будем ли менять элементы, усложнять прыжки? Эту тему плотно еще не обсуждали. Скорее, все останется
— В Стокгольме вы будете выступать в том же дворце спорта, что и в 2015-м, когда завоевали золото на первенстве Европы. Хороший знак?
— Уже думала об этом. Два года назад в порыве эмоций я написала, что не перестану бороться, вернусь — и вернулась. Надеюсь, что счастливая для меня ледовая арена снова принесет удачу. Ведь предстоящий чемпионат определит квоты и на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Не скрою: мечтаю в них участвовать. Поэтому с полной отдачей буду готовиться к турниру в Швеции и продолжу выступления в следующем олимпийском сезоне. Все только начинается, — цитируют Туктамышеву «Аргументы и факты».