Туктамышева: Мечтаю участвовать в Олимпиаде-2022, поэтому буду с полной отдачей готовиться к ЧМ

— Сейчас у меня в душе два чувства. С одной стороны — умиротворение, с другой — понимаю, что нельзя расслабляться. Когда объявили состав сборной — была послестартовая эйфория, но она быстро прошла. Я возвратилась в Петербург и снова начала активно заниматься.

Главное — достойно выступить на ЧМ, насладиться участием. Я ведь не приезжала шесть лет. Будем ли менять элементы, усложнять прыжки? Эту тему плотно еще не обсуждали. Скорее, все останется по-прежнему. О местах, оценках, медалях тоже стараюсь не думать. Основное — хорошо представить свои программы. Для меня это серьезная задача.

— В Стокгольме вы будете выступать в том же дворце спорта, что и в 2015-м, когда завоевали золото на первенстве Европы. Хороший знак?