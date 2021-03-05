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10:19 (мск), источник: Sport24

Туктамышева: Мечтаю участвовать в Олимпиаде-2022, поэтому буду с полной отдачей готовиться к ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Стокгольме.

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Источник: Sport24

— Сейчас у меня в душе два чувства. С одной стороны — умиротворение, с другой — понимаю, что нельзя расслабляться. Когда объявили состав сборной — была послестартовая эйфория, но она быстро прошла. Я возвратилась в Петербург и снова начала активно заниматься.

Главное — достойно выступить на ЧМ, насладиться участием. Я ведь не приезжала шесть лет. Будем ли менять элементы, усложнять прыжки? Эту тему плотно еще не обсуждали. Скорее, все останется по-прежнему. О местах, оценках, медалях тоже стараюсь не думать. Основное — хорошо представить свои программы. Для меня это серьезная задача.

— В Стокгольме вы будете выступать в том же дворце спорта, что и в 2015-м, когда завоевали золото на первенстве Европы. Хороший знак?

— Уже думала об этом. Два года назад в порыве эмоций я написала, что не перестану бороться, вернусь — и вернулась. Надеюсь, что счастливая для меня ледовая арена снова принесет удачу. Ведь предстоящий чемпионат определит квоты и на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Не скрою: мечтаю в них участвовать. Поэтому с полной отдачей буду готовиться к турниру в Швеции и продолжу выступления в следующем олимпийском сезоне. Все только начинается, — цитируют Туктамышеву «Аргументы и факты».

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