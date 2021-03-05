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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Есть вещи, неприятные обеим сторонам»: Рудковская — об уходе Косторной

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская, являющаяся женой Евгения Плющенко, прокомментировала возможное возвращение фигуристки Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Есть вещи, которые неприятны обеим сторонам, поймите это. Контрактами занимаются юристы, а не я, и тем более не Евгений Викторович, он тренер. У нас большой юридический отдел, который занимается этими вопросами. Я в данный момент сижу с Аленой Косторной и разговариваю с ней и с ее мамой, так что прошу нас не беспокоить», — цитирует Рудковскую Sport24.

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Накануне Рудковская заявила, что в академии Плющенко не переживают из-за ухода 17-летней фигуристки.

Ранее, по информации источников РИА Новости, Косторная посетила отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70», чтобы обсудить возможное возвращение в группу Тутберидзе.

В июне минувшего года Косторная перешла к тренеру Евгению Плющенко.

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