Косторная не начнет тренировки в «Самбо-70», пока не закроет обязательства перед Плющенко

В четверг стало известно, что фигуристка пока не приступила к тренировкам в «Хрустальном». В пятницу Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица «Ангелов Плющенко», заявила изданию «Спорт-Экспресс», что академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа.

Косторной 17 лет, в текущем сезоне она стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона спортсменка перенесла коронавирус, по итогам финала Кубка России, заключительного этапа отбора на чемпионат мира, Косторная заняла шестое место и вошла в число запасных российской команды на мировое первенство, которое пройдет в Швеции с 22 по 28 марта. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).