Алёна Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

«Возвращение года: Алёна Косторная вновь будет тренироваться у Этери Тутберидзе», — так был анонсирован сюжет, в котором о событии расскажет сама фигуристка.

В июле 2020 года Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В сезоне-2020/2021 Алёна стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. В финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к прежнему тренеру.