Косторная объявила о возвращении к Тутберидзе и объяснила уход от Плющенко

Косторная заявила, что осталась недовольна своими результатами в этом сезоне. Она добавила, что не выкладывалась на сто процентов на тренировках в академии Плющенко, так как никто не заставлял ее делать что-либо до конца. «Это четко дает понять, что ты не то что-то сделал. У тебя все в жизни не так. Улыбаться-то, может, больше и стала, да только не там, где надо. И это надо менять», — отметила фигуристка.