Косторная объявила о возвращении к Тутберидзе и объяснила уход от Плющенко
Российская фигуристка Алена Косторная в эфире Первого канала объявила о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе объяснила уход от Евгения Плющенко.
Российская фигуристка Алена Косторная в эфире Первого канала объявила о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе объяснила уход от Евгения Плющенко.
Косторная заявила, что осталась недовольна своими результатами в этом сезоне. Она добавила, что не выкладывалась на сто процентов на тренировках в академии Плющенко, так как никто не заставлял ее делать
Спортсменка рассказала, что намерена доказать свою работоспособность Тутберидзе. «Всю первую раскатку думала: господи, если я переживу раскатку, то переживу все остальное», — подытожила она.
О возвращении Косторной в группу Тутберидзе сообщалось 4 марта. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которую получила 25-летняя Елизавета Туктамышева.
Косторная перешла в академию Плющенко в начале текущего сезона. Россиянка выигрывала чемпионат Европы и финал