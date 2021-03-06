Косторная наконец-то рассказала, почему попросилась к Тутберидзе: ей пришлось унять гордыню и извиняться
Этери взяла Алену на испытательный срок.
Этери взяла Алену на испытательный срок.
Алена Косторная снова в группе Этери Тутберидзе.
Разлука длилась всего 7 месяцев, в команде Евгения Плющенко у чемпионки Европы совершенно не пошло. Проиграв Финал Кубка России и оставшись без чемпионата мира, Алена инициировала супервозвращение — о нем рассказали в
Ниже — реплики фигуристки, которую взяли на испытательный срок в два месяца, и ее нового тренера.
О работе с Плющенко: «Когда я тренировалась в другой школе в этом сезоне, то понимала, что не могу заставить себя до конца
О первой тренировке в «Хрустальном» после возвращения: «Ту же раскатку я просто ехала и умирала. Потому что я давно не раскатывалась в таком темпе. Пульс 198. Я всю раскатку думала: господи, если я переживу раскатку, то переживу все остальное».
О провальном отборе на ЧМ: «6-е место в Финале Кубка России — это не то чтобы обидно. Это четко дает понять, что ты не то что
О фразе, что после перехода к Плющенко она стала чаще улыбаться: «Улыбаться-то, может, больше и стала, да только не там, где надо. Улыбаться можно на пьедестале, а поплакать
Об испытательном сроке для Косторной до конца сезона: «Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что
О том, кто способствовал возвращению Косторной: «Диана (Дэвис, дочь Тутберидзе — Sports.ru) была ее адвокатом. Дочка сказала: мама, ты должна дать шанс. Мне кажется, бог велел
Вячеслав Самбур