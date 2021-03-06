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6 марта, источник: Sports.Ru

Косторная наконец-то рассказала, почему попросилась к Тутберидзе: ей пришлось унять гордыню и извиняться

Этери взяла Алену на испытательный срок.

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Алена Косторная снова в группе Этери Тутберидзе.

Разлука длилась всего 7 месяцев, в команде Евгения Плющенко у чемпионки Европы совершенно не пошло. Проиграв Финал Кубка России и оставшись без чемпионата мира, Алена инициировала супервозвращение — о нем рассказали в прайм-тайм на Первом канале.

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Ниже — реплики фигуристки, которую взяли на испытательный срок в два месяца, и ее нового тренера.

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Косторная

О работе с Плющенко: «Когда я тренировалась в другой школе в этом сезоне, то понимала, что не могу заставить себя до конца что-либо сделать. Понимала, что будь бы сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше».

О первой тренировке в «Хрустальном» после возвращения: «Ту же раскатку я просто ехала и умирала. Потому что я давно не раскатывалась в таком темпе. Пульс 198. Я всю раскатку думала: господи, если я переживу раскатку, то переживу все остальное».

О провальном отборе на ЧМ: «6-е место в Финале Кубка России — это не то чтобы обидно. Это четко дает понять, что ты не то что что-то сделал не так… У тебя все в жизни не так. И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощение».

О фразе, что после перехода к Плющенко она стала чаще улыбаться: «Улыбаться-то, может, больше и стала, да только не там, где надо. Улыбаться можно на пьедестале, а поплакать где-то в углу после тренировки. Или можно улыбаться везде, кроме пьедестала. Потому что просто туда не попал. Я должна доказать, что я достойна кататься в этой группе. И я достойна их внимания».

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Тутберидзе

Об испытательном сроке для Косторной до конца сезона: «Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду — все равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель».

О том, кто способствовал возвращению Косторной: «Диана (Дэвис, дочь Тутберидзе — Sports.ru) была ее адвокатом. Дочка сказала: мама, ты должна дать шанс. Мне кажется, бог велел все-таки давать шанс. Не хочу держать в голове мысль, что я могла дать возможность. Тогда человек остается с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь. Тебе кажется, что там ты мог что-то сделать, а тебе не дали возможность».

Вячеслав Самбур

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