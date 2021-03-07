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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин назвал «Санта-Барбарой» обстоятельства перехода Косторной

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. События, сопутствующие возвращению чемпионки Европы 2020 года по фигурному катанию Алены Косторной от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, напоминают известную американскую мыльную оперу «Санта-Барбара», заявил олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Косторная вернулась в группу Тутберидзе от Плющенко, к группе которого она присоединилась в июле, покинув команду Тутберидзе.

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«Реальная “Санта-Барбара”, федерация ничего опять не знает, а те все знают. А тут (кто-то говорит): “У меня никаких претензий финансовых”. Но тут жена, а там есть финансовые (претензии). Это какая-то фигурнокатательная “Санта-Барбара”. В какой-то степени это негатив, но иногда это добавляет обороты интереса к фигурнокатательному миру. Мое мнение такое: можно говорить, пойдет ей на пользу — не пойдет, пошел ли ей на пользу тот уход, переосмыслила ли она и вернулась… Только результаты соревнований покажут правильность (возвращения). Ну, результатов от ухода не было, посмотрим, что будет сейчас. Правильно или неправильно, мы никогда не знаем», — сказал Ягудин журналистам.

«То же самое мне говорили (в период ухода от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой): “Леш, ты совершаешь большую ошибку”. Это было давление на мою психику. Но у меня получилось. У кого-то не получается. Это жизнь. И только результаты соревнований покажут правильность тех или иных движений. Как на шахматной доске. Честно, для меня лично: мне все равно, кто у кого катается, кто куда переходит», — добавил он.

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