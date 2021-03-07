Ягудин назвал «Санта-Барбарой» обстоятельства перехода Косторной

«Реальная “Санта-Барбара”, федерация ничего опять не знает, а те все знают. А тут (кто-то говорит): “У меня никаких претензий финансовых”. Но тут жена, а там есть финансовые (претензии). Это какая-то фигурнокатательная “Санта-Барбара”. В какой-то степени это негатив, но иногда это добавляет обороты интереса к фигурнокатательному миру. Мое мнение такое: можно говорить, пойдет ей на пользу — не пойдет, пошел ли ей на пользу тот уход, переосмыслила ли она и вернулась… Только результаты соревнований покажут правильность (возвращения). Ну, результатов от ухода не было, посмотрим, что будет сейчас. Правильно или неправильно, мы никогда не знаем», — сказал Ягудин журналистам.