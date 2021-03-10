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11:43 (мск), источник: Sports.Ru

Возвращение Косторной — уже тенденция для экс-учениц Тутберидзе. Теперь у Этери 6 звезд в группе

Идея Этери Тутберидзе с испытательным сроком для Алены Косторной — идеальный вариант для «Хрустального» в текущей ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

На волне рейтингов, трэштока и рекламных контрактов забывается, что фигурное катание — совершенно не шоу-бизнес, а большой спорт, где все ради результата. И если есть талантливый спортсмен — важнее всего его потенциал, а уж потом можно разбираться с трудным характером, историей ухода, смелыми интервью после. Тутберидзе поставила условия: соблюдать дисциплину тренировок, не пропускать и восстанавливать тройной аксель, которого нет с прошлого сезона.

По сути, переход еще и не состоялся: Косторной просто позволили тренироваться на базе, зарабатывать социальный капитал заново. А аксель — это и цена, и необходимый самой Алене элемент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выходит, никакого наказания нет, а в случае успеха ситуация — вин-вин для обеих сторон. Хватит ли на такой марш-бросок здоровья Алене — это, конечно, вопрос: слишком противоречивая информация исходила от прежней команды (Плющенко). Однако, кажется, выбирать не приходится: Косторной некуда идти — эти недели решающие для ее карьеры в любом случае. Штаб Тутберидзе — при этом абсолютно укомплектованный победным составом — готов дать возможность, хотя и без Алены ни капли не пострадает.

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И аксель — это точка отсчета: он будто обнуляет этот год, возвращает обратно в июнь-2020, когда фигуристки «Хрустального» вышли с карантина.

«Бог велит всем давать шанс», — так Тутберидзе обозначает возможность обнулить уход, мучения с программами, интервью — все. И если получится, то спортсмен Алена вернется к конструктивному состоянию, когда не до рассуждений «унизительно ли для нее было извиняться на всю страну», «заслужила или нет». Вот только тогда и случиться возврат в группу.

Причем в статусе действующей спортсменки Косторная будет третьей вернувшейся к Тутберидзе — после Элизабет Турсынбаевой и Евгении Медведевой. Еще, завершив карьеру, вернулась Полина Цурская, которая теперь там тренирует.

Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. И как бы ни сложилось у Алены, Тутберидзе получила новую особенность к бренду: отсюда если и уходят, то возвращаются/стремятся. И хотя это очень рискованные вызовы, похоже, в «Самбо-70» их не боятся. Вернувшись, Турсынбаева выполнила первый взрослый квад в истории и взяла серебро ЧМ; Медведеву готовят к следующему сезону, у Косторной тоже появился шанс.

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Косторная: слезы после шестого места

С тем составом, что собрался в группе Тутберидзе сейчас, можно претендовать на все шесть позиций в Финале Гран-при в олимпийском сезоне.

А на ближайшие месяц-два вокруг Косторной станет спокойнее, он отправляет доказывать. На самом деле у всего есть скрытая цена: потрачено целых четыре дня за пару недель до ЧМ. Тутберидзе и Глейхенгауз вынуждены общаться с прессой, когда у Щербаковой подготовка, Плющенко — еще один непосредственный участник — давал бесконечные комментарии, хотя Трусова его главный атлет и актив.

Дергали даже Максима Транькова, а ведь его пара Тарасова-Морозов номер один в дисциплине. И только если Косторную реанимируют, все это будет не зря.

Анастасия Жаворонкова

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