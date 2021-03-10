Возвращение Косторной — уже тенденция для экс-учениц Тутберидзе. Теперь у Этери 6 звезд в группе
Идея Этери Тутберидзе с испытательным сроком для Алены Косторной — идеальный вариант для «Хрустального» в текущей ситуации.
Идея Этери Тутберидзе с испытательным сроком для Алены Косторной — идеальный вариант для «Хрустального» в текущей ситуации.
На волне рейтингов, трэштока и рекламных контрактов забывается, что фигурное катание — совершенно не
По сути, переход еще и не состоялся: Косторной просто позволили тренироваться на базе, зарабатывать социальный капитал заново. А аксель — это и цена, и необходимый самой Алене элемент.
Выходит, никакого наказания нет, а в случае успеха ситуация —
И аксель — это точка отсчета: он будто обнуляет этот год, возвращает обратно в июнь-2020, когда фигуристки «Хрустального» вышли с карантина.
«Бог велит всем давать шанс», — так Тутберидзе обозначает возможность обнулить уход, мучения с программами, интервью — все. И если получится, то спортсмен Алена вернется к конструктивному состоянию, когда не до рассуждений «унизительно ли для нее было извиняться на всю страну», «заслужила или нет». Вот только тогда и случиться возврат в группу.
Причем в статусе действующей спортсменки Косторная будет третьей вернувшейся к Тутберидзе — после Элизабет Турсынбаевой и Евгении Медведевой. Еще, завершив карьеру, вернулась Полина Цурская, которая теперь там тренирует.
Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. И как бы ни сложилось у Алены, Тутберидзе получила новую особенность к бренду: отсюда если и уходят, то возвращаются/стремятся. И хотя это очень рискованные вызовы, похоже, в «Самбо-70» их не боятся. Вернувшись, Турсынбаева выполнила первый взрослый квад в истории и взяла серебро ЧМ; Медведеву готовят к следующему сезону, у Косторной тоже появился шанс.
С тем составом, что собрался в группе Тутберидзе сейчас, можно претендовать на все шесть позиций в Финале
А на ближайшие
Дергали даже Максима Транькова, а ведь его пара
Анастасия Жаворонкова