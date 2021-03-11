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17:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова анонсировала свое участие в шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram рассказала, что хочет участвовать в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Многие уже слышали, что 6 апреля я приму участие в шоу нашей команды Team Tutberidze «Чемпионы на льду» в Москве. В этом шоу я представлю новый показательный номер. Жду всех, до встречи в «Мегаспорте», — написала Загитова.

10 марта фигуристка призналась, что готова возобновить карьеру. В декабре 2019 года Загитова взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

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