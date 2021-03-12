Русские Барби и Кен, «четыре голубых глаза» и другие красивейшие дуэты в танцах на льду

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Танцы на льду — особенный вид фигурного катания, имеющий больше всего точек пересечения с балетом, хореографией и искусством. Здесь не прыгают, а непрерывно скользят, здесь могут на одной ноге вывести на льду предложение арабской вязи, здесь в основе всего — отношения мужчины и женщины.

Есть точка зрения, что внешность — чуть ли не определяющая сторона селекции дуэтов в танцы на льду. На практике это скорее реализуется как росто-весовая совместимость партнеров (им прежде всего должно быть удобно кататься вместе) и визуальная гармония — созвучие или контраст.