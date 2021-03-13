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20:24 (мск), источник: Матч ТВ

Аделина Сотникова: Съемка для журнала не мешает Туктамышевой отобраться на чемпионат мира, а только дает силы и уверенность

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала откровенную фотосессию Елизавета Туктамышевой для журнала MAXIM.

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Источник: РИА "Новости"

— Очень хорошо отношусь к Лизе Туктамышевой, очень ее люблю, она спортсменка с большой буквы, трудоголик. Сняться для журнала MAXIM — это ее решение. Этот контент не мешает ей отобраться на чемпионат мира, а только дает силы и уверенности.

— Она прекрасно чувствует себя в своем теле и показывает всему миру, что имеет право на это. Что она может показать и тело, и шикарные прокаты. У меня к ней никаких вопросов нет. Я жду от нее отличных прокатов, — сказала Сотникова.

В феврале чемпионка мира Туктамышева попала на обложку мартовского номера журнала MAXIM.

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