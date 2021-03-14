Еще одна фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе

На первенстве России в Саранске Костылеву выводил Сергей Дудаков, что может считаться доказательством возвращения.

Костылева считается одной из самых талантливых фигуристок нового поколения, она стала вице-чемпионкой, набрав 221,90 балла за три вида программы и уступив только Алене Приневой из ЦСКА.

В этом сезоне Костылева представляла школы «Айс Форум» и «Армия фигурного катания», а ранее она занималась в группе Этери Тутберидзе, куда, в свою очередь, пришла от тренера ЦСКА Сергея Давыдова. Но в «Хрустальном» юная фигуристка удержаться не смогла.