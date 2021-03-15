Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Уэска
Хоккей. НХЛ
23:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
16.03
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
16.03
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
16.03
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
16.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
16.03
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
16.03
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
16.03
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
15:19 (мск), источник: Sport24

Чемпионка ОИ Грищук: Я могла засудить Тарасову за клевету, но искренне хотела, чтобы она извинилась за свою ложь

Оксана Грищук, двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду с Евгением Платовым, в интервью Sport24 призналась, что могла подать в суд на заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за клевету.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В своей автобиографической книге «Красавица и чудовище», выпущенной в 2001 году, Тарасова рассказала некоторые факты о Грищук, которые, по словам фигуристки, являются откровенной ложью.

— Книга Тарасовой вышла почти 20 лет назад. Вы как-то пытались публично опровергнуть написанную о вас информацию?— Я несколько раз давала интервью, рассказывала, что это ложь. Может быть, этого было недостаточно, но я не могла отслеживать и серьезно заниматься этим, на тот момент я жила в Америке. Я думала: «Она в России, я в Америке, у меня своя жизнь, у меня уже дочь, семья, работа». Наверное, надо было собирать пресс-конференцию и рассказывать свою версию, говорить, как Тарасова все придумала и наврала. Наверное, нужно было это сделать, а я этого не сделала. Я могла на нее подать в суд и засудить за клевету. Но одержимая и непреклонная я только в спорте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В обычной жизни я скромный, семейный человек. Для меня больше важны мои родные, моя дочь, моя работа, я на этом концентрируюсь. Может быть, в этом была моя большая ошибка, что я не выступила против несправедливости, не добилась опровержений и извинений. Конечно, нужно опровергать ложную информацию, нужно опровергать ее вовремя.

Наверное, я наивная, но все эти годы мне искренне хотелось, чтобы в один прекрасный день Татьяна Анатольевна извинилась за свою ложь и опровергла написанное в ее мемуарах. Не только потому, что это ложь. Но и потому, что мы с Женей, можно сказать, подарили ей возможность присвоить себе результат чужого труда и называть себя тренером двукратных олимпийских чемпионов. Мы выбрали ее как частичку нашей жизни, как нашего партнера. Хочется, чтобы она на самом деле осознала и поняла, насколько она была неправа.

 «Я умнее твоих дам, мне не нужно левых драм». Русская фигуристка восхитила фанатов новыми фото
«Думала, что это конец». Модель рассказала о своей самой страшной и необычной съемке
РФС выступил с заявлением по поводу допинга у Обухова
Объявлен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ по футболу
В Америке крутят буллит русского хоккеиста. Радулов выдал шедевр
Черчесов заморозил снятое интервью из-за поправок к Конституции
Футболист из России может заключить контракт с «Вильярреалом»
«Ростов» не будет бойкотировать матч с «Ротором»
Стали известны последствия избиения футболиста «Локомотива»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь