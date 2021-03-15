Чемпионка ОИ Грищук: Я могла засудить Тарасову за клевету, но искренне хотела, чтобы она извинилась за свою ложь

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В своей автобиографической книге «Красавица и чудовище», выпущенной в 2001 году, Тарасова рассказала некоторые факты о Грищук, которые, по словам фигуристки, являются откровенной ложью.

— Книга Тарасовой вышла почти 20 лет назад. Вы как-то пытались публично опровергнуть написанную о вас информацию?— Я несколько раз давала интервью, рассказывала, что это ложь. Может быть, этого было недостаточно, но я не могла отслеживать и серьезно заниматься этим, на тот момент я жила в Америке. Я думала: «Она в России, я в Америке, у меня своя жизнь, у меня уже дочь, семья, работа». Наверное, надо было собирать пресс-конференцию и рассказывать свою версию, говорить, как Тарасова все придумала и наврала. Наверное, нужно было это сделать, а я этого не сделала. Я могла на нее подать в суд и засудить за клевету. Но одержимая и непреклонная я только в спорте.

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В обычной жизни я скромный, семейный человек. Для меня больше важны мои родные, моя дочь, моя работа, я на этом концентрируюсь. Может быть, в этом была моя большая ошибка, что я не выступила против несправедливости, не добилась опровержений и извинений. Конечно, нужно опровергать ложную информацию, нужно опровергать ее вовремя.