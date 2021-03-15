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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковтун: Туктамышева — это рок-н-ролл фигурного катания

Призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун высказал мнение об откровенной фотосессии чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой для журнала Maxim.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Она известна не только прекрасными результатами, но и прекрасной фигурой. И это очень круто. Всё, что нестандартно в фигурном катании, позволяет ему двигаться вперёд и оставаться популярным. Сколько тысяч новых человек привлекла Туктамышева в фигурное катание?! То, что она делает — это её жизнь. Это смело! Уверен, что она будет с удовольствием рассматривать свои фотографии спустя много лет. У неё свой стиль. Её ни с кем не перепутаешь, как при общении с журналистами, так и при выступлении на льду. Лиза Туктамышева — это рок-н-ролл фигурного катания», — приводит слова Ковтуна Telesport.

Туктамышева выступит на чемпионате мира, который пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года.

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