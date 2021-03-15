Ковтун: Туктамышева — это рок-н-ролл фигурного катания

«Она известна не только прекрасными результатами, но и прекрасной фигурой. И это очень круто. Всё, что нестандартно в фигурном катании, позволяет ему двигаться вперёд и оставаться популярным. Сколько тысяч новых человек привлекла Туктамышева в фигурное катание?! То, что она делает — это её жизнь. Это смело! Уверен, что она будет с удовольствием рассматривать свои фотографии спустя много лет. У неё свой стиль. Её ни с кем не перепутаешь, как при общении с журналистами, так и при выступлении на льду. Лиза Туктамышева — это рок-н-ролл фигурного катания», — приводит слова Ковтуна Telesport.