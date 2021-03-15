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21:37 (мск), источник: ТАСС

Первый канал будет транслировать чемпионат мира по фигурному катанию

ТАСС, 15 марта. Первый канал в прямом эфире будет транслировать большую часть соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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Источник: РИА "Новости"

В прямом эфире будут показаны короткие (24 марта) и произвольные (26 марта) программы в женском одиночном катании, в соревнованиях пар (24 марта, 25 марта), а также обе программы танцевальных дуэтов (26 марта, 27 марта). Короткая программа у мужчин будет показана в записи (25 марта), произвольная — в прямом эфире (27 марта). Показательные выступления пройдут 28 марта и также будут показаны в записи.

У мужчин выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, запасными будут Дмитрий Алиев и Петр Гуменник. В женском турнире выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, запасные — Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

В соревнованиях спортивных пар примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, запасные — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, запасные — Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Чемпионат мира состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме.

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