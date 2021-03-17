Фигуристка Туктамышева внесет изменения в произвольную программу к чемпионату мира

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. Помимо Туктамышевой, в составе сборной России на чемпионате мира в женском одиночном катании выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

Также фигуристка рассказала о смене короткой программы перед финалом Кубка России: «Я хотела еще после чемпионата России подойти к Алексею Николаевичу (Мишину, тренеру фигуристки — прим. ТАСС) и предложить сменить короткую. Я уже подустала от нее, и выступление получилось не самое удачное. В итоге Алексей Николаевич сам предложил мне новую музыку. Конечно, я согласилась, потому что это потрясающая музыка, мы ее чуть-чуть доработали, чтобы она шла на повышение, и мне понравилось».