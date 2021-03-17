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13:22 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Туктамышева внесет изменения в произвольную программу к чемпионату мира

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева внесет изменения в произвольную программу перед чемпионатом мира. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. Помимо Туктамышевой, в составе сборной России на чемпионате мира в женском одиночном катании выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Небольшие изменения будут в произвольной. В короткой оставим контент, который есть сейчас», — сказала Туктамышева.

Также фигуристка рассказала о смене короткой программы перед финалом Кубка России: «Я хотела еще после чемпионата России подойти к Алексею Николаевичу (Мишину, тренеру фигуристки — прим. ТАСС) и предложить сменить короткую. Я уже подустала от нее, и выступление получилось не самое удачное. В итоге Алексей Николаевич сам предложил мне новую музыку. Конечно, я согласилась, потому что это потрясающая музыка, мы ее чуть-чуть доработали, чтобы она шла на повышение, и мне понравилось».

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2014/2015) в одиночном катании. В ее активе также серебро и бронза командных чемпионатов мира (2015, 2019).

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