Тренерский штаб Тутберидзе поедет на чемпионат мира в полном составе

Это означает, что им удалось найти выход в условиях ограничений ISU.

По правилам на чемпионат мира допускается лишь один тренер для одного спортсмена. В Стокгольме выступают два спортсмена из «Хрустального» — россиянка Анна Щербакова и грузин Морис Квителашвили.

— Они полетят специальным бортом, закрытым от всевозможных дуновений коронавируса, вместе со сборной. Полетят втроем — Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз, несмотря на ограничения. Почему им удастся поехать всем троим? Потому что школа «Самбо-70» — великая и воспитывает лучших спортсменов, — объяснил Лайшев.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. 24-го числа начинаются соревнования.