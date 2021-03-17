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18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренерский штаб Тутберидзе поедет на чемпионат мира в полном составе

Как рассказал «СЭ» глава «Самбо-70» Ренат Лайшев, в Стокгольм на чемпионат мира Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз отправятся вместе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Это означает, что им удалось найти выход в условиях ограничений ISU.

По правилам на чемпионат мира допускается лишь один тренер для одного спортсмена. В Стокгольме выступают два спортсмена из «Хрустального» — россиянка Анна Щербакова и грузин Морис Квителашвили.

— Они полетят специальным бортом, закрытым от всевозможных дуновений коронавируса, вместе со сборной. Полетят втроем — Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз, несмотря на ограничения. Почему им удастся поехать всем троим? Потому что школа «Самбо-70» — великая и воспитывает лучших спортсменов, — объяснил Лайшев.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. 24-го числа начинаются соревнования.

(Дмитрий Кузнецов).

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