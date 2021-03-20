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13:19 (мск), источник: ТАСС

Российских фигуристов торжественно проводили на чемпионат мира

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Торжественные проводы российских фигуристов на чемпионат мира прошли в субботу в терминале D аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме. Официальным перевозчиком российской команды стала компания «Аэрофлот». На борту Boeing 737 чартерным рейсом в Швецию отправятся 55 пассажиров — спортсмены сборной, тренерский состав, медики команды и официальные лица. Вылет запланирован на 14:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все здоровы, готовы к полету, — рассказал ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. — Конечно, волнение, как и перед любым чемпионатом, существует, но, надеюсь, что все спортсмены готовы — все прошли сбор. Надеюсь, покажем достойный результат».

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На вопрос, что на предстоящем чемпионате мира будет для российской сборной самым сложным, Коган отметил: «Обстановка, которая определяется закрытостью, отсутствием зрителей, нахождением в так называемом пузыре. Но эти моменты будут воздействовать, наверное, на всех спортсменов».

За сборную России на чемпионате мира выступят: Михаил Коляда и Евгений Семененко (оба — мужское одиночное катание), Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (все — женское одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (все — спортивные пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (все — танцевальные дуэты).

Чемпионат мира 2020 года в Монреале был отменен из-за коронавируса.

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