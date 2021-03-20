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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роднина — о предстоящем ЧМ по фигурному катанию: Мы ничего не можем предугадать

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию в Швеции.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы пропустили целый год и давно не видели наших фигуристов. Самый большой интерес в том, что мы ничего не можем предугадать. В этом есть и прелесть, и определенные интриги. Но лично меня будет больше всего интересовать парное катание. У меня нет фаворита среди девчонок, я просто буду болеть за них. Последние годы они нас радуют не только результатами, но и замечательным катанием. Да и состав девочек на любой вкус. Та же Туктамышева, которая уже, страшно сказать, в 20 с чем-то лет ветеран фигурного катания. И та же Трусова, которая умеет прыгать, да и та же Валиева. Будет интересно! Туктамышева — дополнительный стимул для мужчин смотреть чемпионат? Мужчинам виднее! Я за них не могу ответить. Что касается наших парней, то им сложно быть в лидерах. Но возможность есть, соревнования есть соревнования! Все может быть по-другому», — сказала Роднина «СЭ».

Мировое первенство пройдет 22—28 марта в Стокгольме (Владислав Флегонтов).

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