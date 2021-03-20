Роднина — о предстоящем ЧМ по фигурному катанию: Мы ничего не можем предугадать
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию в Швеции.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию в Швеции.
«Мы пропустили целый год и давно не видели наших фигуристов. Самый большой интерес в том, что мы ничего не можем предугадать. В этом есть и прелесть, и определенные интриги. Но лично меня будет больше всего интересовать парное катание. У меня нет фаворита среди девчонок, я просто буду болеть за них. Последние годы они нас радуют не только результатами, но и замечательным катанием. Да и состав девочек на любой вкус. Та же Туктамышева, которая уже, страшно сказать, в 20 с
Мировое первенство пройдет