Гурейро рассказал об условиях пребывания российских фигуристов на чемпионате мира
Все спортсмены находятся в гостиничных номерах в ожидании результатов теста на коронавирус.
Все спортсмены находятся в гостиничных номерах в ожидании результатов теста на коронавирус.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Участник чемпионата мира по фигурному катанию танцор Джонатан Гурейро, выступающий в дуэте с Тиффани Загорски, рассказал об условиях, в которых сборная России проживает в Стокгольме. В настоящий момент все спортсмены находятся в гостиничных номерах в ожидании результатов теста на коронавирус, рассказал Гурейро ТАСС.
В субботу сборная России вылетела в Стокгольм чартерным рейсом «Аэрофлота». На борту Boeing 737 в Швецию отправились 55 пассажиров — спортсмены, тренерский состав, медики и официальные лица.
«Рейс был потрясающий, очень быстро прошли паспортный контроль, получили вещи, — рассказал фигурист. — Потом нас с целью соблюдения социальной дистанции разделили на две части — первая в белом автобусе сразу уехала в гостиницу, в нем оказалась Тиффани. Вторая группа в черном автобусе, в который попал и я, около часа поездила по городу — таким образом мы смогли увидеть достопримечательности Стокгольма, и это была наша единственная возможность увидеть город в этой поездке, так что я не пожалел, что приехал в гостиницу позже на час».
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В ожидании результатов тестов спортсмены развлекаются как могут. «Сериалы нам в помощь. Но мы очень ждем, когда наконец придут результаты, чтобы как минимум выйти из номеров, — они небольшие, заниматься в них можно лишь растяжкой, отжиманиями, это максимум. Но завтра уже планируем приступить к полноценным тренировкам», — добавил фигурист.
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