Стали известны технические элементы российских фигуристок на чемпионате мира

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Подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в произвольной программе представит четверной лутц, четверной тулуп, а также четверной тулуп в каскаде с тройным.

Анна Щербакова на турнире представит четверной флип, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Елизавета Туктамышева единственной из россиянок выступит с тройным акселем, а также покажет тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Коляда в произвольной программе планирует исполнить три четверных прыжка — четверной сальхов, четверной тулуп и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. Евгений Семененко выступит в произвольной программе с четверным тулупом и четверным сальховом, а также с тройным лутцем и тройным акселем в каскаде с тройным тулупом.