Стали известны технические элементы российских фигуристок на чемпионате мира

Подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в произвольной программе представит четверной лутц, четверной тулуп, а также четверной тулуп в каскаде с тройным.
Анна Щербакова на турнире представит четверной флип, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Елизавета Туктамышева единственной из россиянок выступит с тройным акселем, а также покажет тройной лутц в каскаде с тройным тулупом.
Михаил Коляда в произвольной программе планирует исполнить три четверных прыжка — четверной сальхов, четверной тулуп и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. Евгений Семененко выступит в произвольной программе с четверным тулупом и четверным сальховом, а также с тройным лутцем и тройным акселем в каскаде с тройным тулупом.
Чемпионат мира в Стокгольме проходит с 22 по 28 марта.