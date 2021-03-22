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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка Боброва показала фото топлес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в Instagram показала фотографию топлес.

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30-летняя спортсменка попозировала в голубом бикини, лежа на пляже на Мальдивах, и посоветовала при малейшей возможности побывать на острове. «Я влюбилась в это место бесповоротно! Здесь отдых на любой вкус!» — написала Боброва. В комментариях пользователи оценили красоту фигуристки.

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Боброва известна по выступлениям в танцах на льду. Она завершила карьеру в 2019 году. Наивысшим профессиональным достижением для нее стала золотая медаль в командных соревнованиях на Играх в Сочи. Кроме того, вместе с партнером Дмитрием Соловьевым она завоевала серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане.

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В 2017 году пара Бобровой и Соловьева занимала первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Боброва семь раз становилась чемпионкой России. Также на ее счету шесть побед на чемпионате Европы и бронзовая медаль чемпионата мира.

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