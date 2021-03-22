Тревожный симптом. Неужели Щербакова подошла к чемпионату мира не в лучшей форме?

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На чемпионате мира в Стокгольме ещё до старта турнира случилась большая и довольно неприятная неожиданность. Главная фаворитка женских соревнований Анна Щербакова собирается исполнить всего один сложный прыжок на две программы, в то время как у её основных конкуренток таких элементов в три раза больше.

Неужели лучшая фигуристка России не успела набрать форму к главному старту сезона?

Или команда Тутберидзе просто усыпляет бдительность соперниц?

Японка готовится к уникальному достижению

Перед каждым турниром фигуристы обязаны выслать организаторам планируемый набор технических элементов. Этот контент не является окончательным и неизменным, но позволяет составить впечатление о технической мощи участников и даёт более-менее твёрдую почву для прогнозов.

В контенте, заявленном одиночницами на чемпионат мира в Стокгольме, суперсенсаций не обнаружено. Элементы ультра-си (тройной аксель и четверные прыжки) планируют исполнять четыре фигуристки: все три россиянки и японка Рика Кихира.

Елизавета Туктамышева предсказуемо заявила три тройных акселя: сольный в короткой программе, плюс сольный и в каскаде с двойным тулупом в произвольной. Лиза выступает с таким контентом уже третий сезон и при чистом исполнении своих коронных прыжков будет претендовать на медаль. На тренировках ученица Алексея Мишина прыгает четверной тулуп, но на чемпионате мира фигуристка решила обойтись без неоправданного риска.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-vnd="cf2a7ea54f5aca0f2d68" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf2a7ea54f5aca0f2d68" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Другая специалистка по тройному акселю, японка Кихира, всё-таки порадует зрителей усложнённым контентом — её произвольная программа начнётся с четверного сальхова. На международных турнирах Кихира этот прыжок ещё не приземляла, зато попытка на чемпионате Японии получилась близкой к идеалу. Кроме того, Рика по разу исполнит сольный тройной аксель в каждой из программ. Таким образом, только у японки есть шанс стать первой фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель и четверной прыжок в одной программе на чемпионате мира.

Трусова пойдёт на три четверных

Заявка Александры Трусовой пролила свет на готовность феноменальной ученицы Евгения Плющенко. Судя по всему, Русская ракета не будет прыгать тройной аксель в короткой программе. Саша шла на этот элемент в начале сезона, но на чемпионате России и Кубке Первого канала отказалась от него из-за проблем с ногой. Зато по количеству четверных Александре предсказуемо нет равных.

В произвольной программе в Стокгольме Трусова планирует исполнить сложнейший каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также сольные квад-тулуп и квад-лутц. Значится в её заявке и самый сложный из каскадов с тройными — лутц — риттбергер. Если Саше удастся воплотить планы в жизнь без грубых ошибок, то лишить её золота чемпионата мира не смогут ни соперницы, ни судьи. В этом сезоне Трусова уже приземляла три четверных на этапе Кубка России в Казани, правда, тогда всё же не обошлось без падения с четверного тулупа.

Щербакова сильно уступает Трусовой

Главная неожиданность связана с контентом Анны Щербаковой. Причём есть все основания назвать её неприятной для российских болельщиков. Трёхкратная чемпионка России заявила на произвольную программу только один четверной прыжок — сольный флип в самом начале проката. И если в короткой программе у неё будет небольшое преимущество над Трусовой по сложности, то в произвольной контент Саши значительно сильнее.

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В основном болельщики и специалисты ожидали от Щербаковой два четверных, поэтому решение её тренеров кажется очень тревожным симптомом. Неужели она подходит к чемпионату мира не в лучшей форме?

На чемпионате России обе девушки прыгали по два четверных в произвольной, и тогда Щербакова за счёт более высоких надбавок от судей опередила Трусову по оценке за технику на 8,95 балла. Если же в Стокгольме Аня пойдёт на один квад, а Трусова чисто сделает три, то её оценка за технику при прочих равных будет выше как минимум на 5−6 баллов. И это при том же соотношении судейских надбавок, которое было в Челябинске.

В принципе, даже с отставанием в два четверных от Трусовой Щербакова имеет шансы на лидерство в споре с бывшей одногруппницей, однако на практике такая возможность минимальна: почти наверняка и надбавки, и оценки за компоненты на международном турнире у Анны будут значительно ниже, чем на российском. Таким образом, заявляя один четверной, команда Тутберидзе отдаёт инициативу Трусовой и Кихире, ведь их чистое катание почти наверняка оставит Щербакову без золота.

Тутберидзе идёт на хитрость?

Вероятных причин для такого решения две. Либо Анна продолжает испытывать проблемы со здоровьем и не успела набрать форму к чемпионату мира. Либо в «Хрустальном» настолько уверены в ошибках соперниц, что предпочитают не рисковать.

Впрочем, есть и ещё один вариант. Возможно, Щербакова готова прыгнуть два четверных и даже собирается это сделать, но обнародовать эту информацию группа Тутберидзе не будет. Усыпить бдительность соперниц, снять давление со своей подопечной — грамотный тактический ход.

И эта хитрость вполне может помочь Щербаковой выиграть первый крупный международный титул в карьере.