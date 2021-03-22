Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала «болезненное» катание Щербаковой

Дюамель назвала катание Щербаковой болезненным и посчитала, что от него невозможно получать удовольствие. Она заявила, что чемпионка мира должна быть разносторонним человеком, который наслаждается выступлениями и победами. «Для нее это не должно быть пыткой, она должна чувствовать энергию, а не выступать потому, что ее заставляют тренеры», — добавила чемпионка.