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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала «болезненное» катание Щербаковой

Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson раскритиковала катание российской фигуристки Анны Щербаковой.

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Дюамель назвала катание Щербаковой болезненным и посчитала, что от него невозможно получать удовольствие. Она заявила, что чемпионка мира должна быть разносторонним человеком, который наслаждается выступлениями и победами. «Для нее это не должно быть пыткой, она должна чувствовать энергию, а не выступать потому, что ее заставляют тренеры», — добавила чемпионка.

Щербакова — трехкратная чемпионка России. В активе 16-летней спортсменки также серебряные медали финала Гран-при и чемпионата Европы сезона-2019/2020.

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Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта в шведском Стокгольме. В женском одиночном катании Россию представят Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

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