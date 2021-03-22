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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух дал совет заявляющим об отсутствии жизни за Садовым кольцом москвичам

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух в Instagram дал совет заявляющим об отсутствии жизни за Садовым кольцом москвичам.

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Авербух рассказал, что услышал беседу в одном из московских кафе о том, что «нормальная жизнь русского народа, ровно как и культурное наследие необъятной, трагично оканчивается пределами кольца». Он посчитал, что этим людям вместо разговоров нужно выехать за пределы МКАД и получить представление о другой стороне российской жизни. По мнению хореографа, им нужно не рассуждать о благополучии родины, а воплощать свои идеи.

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В январе прошлого года Авербух раскрыл суммы гонораров за участие в его ледовых шоу. В частности, он рассказал, что фигуристка Евгения Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей за одно выступление.

Авербух в паре с Ириной Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр в танцах на льду. После окончания спортивной карьеры он стал хореографом и тренером.

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