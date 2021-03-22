Авербух дал совет заявляющим об отсутствии жизни за Садовым кольцом москвичам

Авербух рассказал, что услышал беседу в одном из московских кафе о том, что «нормальная жизнь русского народа, ровно как и культурное наследие необъятной, трагично оканчивается пределами кольца». Он посчитал, что этим людям вместо разговоров нужно выехать за пределы МКАД и получить представление о другой стороне российской жизни. По мнению хореографа, им нужно не рассуждать о благополучии родины, а воплощать свои идеи.