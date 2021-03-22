Японская фигуристка рвётся в историю. Так у россиянок есть соперницы на чемпионате мира?
Рика Кихира сильна как никогда. Упрямая японка приехала в Стокгольм за золотом.
Рика Кихира сильна как никогда. Упрямая японка приехала в Стокгольм за золотом.
Российские фигуристки настолько избаловали нас рекордами и триумфами, что на международной арене кажутся просто непобедимыми. Пока Щербакова и Трусова «улетали» за мировые рекорды российских турнирах, иностранные одиночницы испытывали колоссальные сложности с тренировочным процессом и острую нехватку соревнований.
И, тем не менее, вешать медали на шеи нашим девочкам опрометчиво. Сразу несколько зарубежных фигуристок вполне могут увезти из Стокгольма награду. А японка Рика Кихира и вовсе прилетела в Швецию за золотом. К чемпионату мира главная соперница российских фигуристок подготовила просто бронебойный контент.
Так есть ли у России хоть малейший шанс остаться без победы в женском одиночном катании?
Среди всех иностранных участниц чемпионата мира опаснее всего для наших фигуристок выглядит Рика Кихира. Японка, заявившая о себе благодаря победе над Загитовой в финале Гран-при-2018, в этом году наконец обрела стабильность на тройном акселе и успешно прыгнула четверной сальхов на соревнованиях. И если раньше разговоры о конкуренции россиянок с Рикой были скорее надуманными и преувеличенными, то сейчас вычёркивать её из числа претенденток на медали невозможно.
В погоне за прогрессом летом 2020 года Рика ушла от своей многолетней наставницы Миэ Хамады к канадцу Брайану Орсеру, но
В этом сезоне Кихира выступала только на чемпионате Японии, но уже там было заметно, как она расцвела. 18-летняя спортсменка представила красивые интересные программы и откатала их максимально уверенно. Кихира исполнила два тройных акселя на две программы и четверной сальхов в произвольной.
В результате Рика набрала 79,34 балла в короткой программе, 154,9 в произвольной и 234,24 по сумме. И это с двумя небольшими ошибками на прыжках и при традиционно строгом судействе внутри страны. Да, с такими оценками Кихира стала бы только четвёртой на чемпионате России. Но не стоит забывать, что в Челябинске судьи были очень щедры, а наши фигуристки выдали лучшие прокаты в жизни.
При чистых прокатах Кихира получит преимущество в короткой программе, а в произвольной если и уступит Трусовой и Щербаковой, то совсем немного. Так что нашим девочкам ни в коем случае нельзя ослаблять хватку. Кихира как никогда сильна и вряд ли готова второй раз добровольно отдать золото чемпионата мира в руки россиянок.
Страховать Кихиру будет её талантливая соотечественница Каори Сакамото. Последние два года фигуристка выступала крайне нестабильно и с трудом отбиралась на главные старты. Но в этом сезоне Сакамото будто бы обрела второе дыхание. Каори прекрасно выступила на японском
Третьим номером на чемпионат мира от Японии поедет Сатоко Миахара. У фигуристки уже который год тяжело идут прыжки и регулярно проскакивают недокруты, но она завораживает своим катанием. Сатоко превосходно скользит, поражает запредельным уровнем вращений и прекрасно интерпретирует образы, за что неизменно получает высокие баллы за компоненты.
При определённых раскладах за место на пьедестале может побороться и Брейди Теннелл. Уже на протяжении четырёх лет лучезарная блондинка не уступает статус лидера женской команды США. Теннелл отличается непроницаемой уверенностью и стабильностью, а благодаря высокому авторитету получает высокие баллы за компоненты.
В этом сезоне в надежде выучить тройной аксель Теннелл перешла к тренеру Тому Закрайчеку, который ставил этот элемент другой американке, Мирай Нагасу. Однако суперпрыжок в арсенале Брейди так и не появился. Тем не менее, и без
Конечно, на международных соревнованиях Теннелл придётся совершить чудо, чтобы получить такую оценку, но ведь для попадания на пьедестал вполне может хватить и 220−225 баллов. Особенно американка опасна для Елизаветы Туктамышевой, которую в прошлом сезоне оставила без финала
К тому же, на этом чемпионате мира перед Брейди стоит амбициозная задача. Фигуристка вместе с Карен Чен постарается побороться за третью квоту для США на Олимпиаде. Соратница Теннелл стабильностью и уверенным катанием не отличается, так что основной груз ответственности ложится на Брейди.
Так что, хотя осязаемые шансы на пьедестал имеют лишь фигуристки из трёх стран, конкуренция в женском одиночном катании нельзя назвать нулевой. Нет сомнений, что
Яна Левхина