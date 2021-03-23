Щербакова — Трусова: российская битва на чемпионате мира
В среду в Стокгольме стартует самый престижный турнир в фигурном катании, который украсит противостояние двух наших звездных спортсменок.
В среду в Стокгольме стартует самый престижный турнир в фигурном катании, который украсит противостояние двух наших звездных спортсменок.
Анна Щербакова и Александра Трусова, как ни странно, дебютантки чемпионата мира. Несмотря на то что у обеих в мире фигурного катания давно есть серьезный авторитет и огромная популярность. Конечно, мы увидим в Стокгольме и более титулованных спортсменов, но
У Анны, трехкратной чемпионки России, сейчас, возможно, главный в жизни шанс выиграть большой международный титул. У Александры — возможность доказать, что смена тренера не стала напрасной и что на бесконечный риск на льду она идет не только ради драйва, но и ради побед. Принадлежность девушек к одной сборной не снижает накала, а только усиливает страсти. Все
Щербаковой и Трусовой совсем не гарантированы первое/второе места. Есть еще Елизавета Туктамышева, Рика Кихира и другие сильные фигуристки. Но это тот случай, когда хедлайнеров чемпионата не интересует ничего, кроме полного и безусловного триумфа.
Олег Шамонаев