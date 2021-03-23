Щербакова — Трусова: российская битва на чемпионате мира

Анна Щербакова и Александра Трусова, как ни странно, дебютантки чемпионата мира. Несмотря на то что у обеих в мире фигурного катания давно есть серьезный авторитет и огромная популярность. Конечно, мы увидим в Стокгольме и более титулованных спортсменов, но все-таки сражение двух звездных россиянок в женском одиночном катании — самый интересный пункт программы. Во всяком случае, для наших болельщиков. Щербаковой и Трусовой всего за два проката надо успеть очень многое доказать. Ведь уже будущей осенью, с приходом во взрослый спорт нового поколения девушек, расклады радикально поменяются.

У Анны, трехкратной чемпионки России, сейчас, возможно, главный в жизни шанс выиграть большой международный титул. У Александры — возможность доказать, что смена тренера не стала напрасной и что на бесконечный риск на льду она идет не только ради драйва, но и ради побед. Принадлежность девушек к одной сборной не снижает накала, а только усиливает страсти. Все по-взрослому, хотя конкуренткам по 16 лет и они еще школьницы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Vus6id70TmM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаковой и Трусовой совсем не гарантированы первое/второе места. Есть еще Елизавета Туктамышева, Рика Кихира и другие сильные фигуристки. Но это тот случай, когда хедлайнеров чемпионата не интересует ничего, кроме полного и безусловного триумфа.