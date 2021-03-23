«У меня глаза расширились». Организаторы ЧМ по фигурному катанию перепутали музыку чемпионов России

Тарасова: Немного непривычно — тренеры не могут стоять рядом во время разминки, на лед нельзя выходить как обычно, сняв чехлы на входе. Их нужно оставлять за бортиком в отдельных коробках, которые потом принесут тебе с другой стороны на выход. Это все очень своеобразно.

Пока никаких казусов не было, за исключением одного. На разминке мы катали первые, встаем в начальную позу нашей произвольной программы, а музыку нам включают прошлогоднюю. У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро пытались решить эту проблему, в итоге музыку включали с телефона.