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12:44 (мск), источник: Sport24

«У меня глаза расширились». Организаторы ЧМ по фигурному катанию перепутали музыку чемпионов России

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в интервью пресс-службе ФФККР рассказали, что на официальной тренировке организаторы чемпионата мира в Стокгольме включили им неправильную музыку для выступления.

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Источник: РИА "Новости"

Тарасова: Немного непривычно — тренеры не могут стоять рядом во время разминки, на лед нельзя выходить как обычно, сняв чехлы на входе. Их нужно оставлять за бортиком в отдельных коробках, которые потом принесут тебе с другой стороны на выход. Это все очень своеобразно.

Пока никаких казусов не было, за исключением одного. На разминке мы катали первые, встаем в начальную позу нашей произвольной программы, а музыку нам включают прошлогоднюю. У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро пытались решить эту проблему, в итоге музыку включали с телефона.

Морозов: В базе почему-то у них не было нашей музыки, хотя все диски принесли. Как раз сейчас будем этим заниматься, чтоб на соревнованиях все было нормально.

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