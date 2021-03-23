Белорусская фигуристка исключена из списка участниц чемпионата мира

ISU в понедельник сообщил об одном случае заражения коронавирусом среди участников чемпионата мира, но имя заболевшего не указывалось. По данным ряда источников в СМИ, положительный результат на COVID-19 оказался у 17-летней Сафоновой. ISU, в свою очередь, сообщал, что заболевший не будет допущен к участию в чемпионате мира и будет помещен на карантин.