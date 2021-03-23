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14:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорусская фигуристка исключена из списка участниц чемпионата мира

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исключена из списка участниц чемпионата мира в Стокгольме, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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ISU в понедельник сообщил об одном случае заражения коронавирусом среди участников чемпионата мира, но имя заболевшего не указывалось. По данным ряда источников в СМИ, положительный результат на COVID-19 оказался у 17-летней Сафоновой. ISU, в свою очередь, сообщал, что заболевший не будет допущен к участию в чемпионате мира и будет помещен на карантин.

Сафонова в марте 2020 года должна была принять участие в чемпионате мира в Монреале, но турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревновательная часть чемпионата мира в Стокгольме стартует в среду.

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