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18:28 (мск), источник: Sport24

Российские фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме

На чемпионате мира-2021 по фигурному катанию состоялась жеребьевка короткой программы в женских соревнованиях, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: РИА "Новости"

Первой из россиянок будет выступать чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она получила 28-й стартовый номер и выйдет на лед в 6-й разминке в 16:32 по московскому времени.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова откроет 7-ю разминку под 34-м номером. Начало ее выступления — в 17:18 мск. Сразу же следом за Трусовой короткую программу покажет вице-чемпионка Европы Анна Щербакова (35-й номер, начало — в 17:24).

Женская короткая программа пройдет в среду, 24 марта. Начало — в 12:00 по московскому времени.

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