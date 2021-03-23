Российские фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме

Первой из россиянок будет выступать чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она получила 28-й стартовый номер и выйдет на лед в 6-й разминке в 16:32 по московскому времени.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова откроет 7-ю разминку под 34-м номером. Начало ее выступления — в 17:18 мск. Сразу же следом за Трусовой короткую программу покажет вице-чемпионка Европы Анна Щербакова (35-й номер, начало — в 17:24).
Женская короткая программа пройдет в среду, 24 марта. Начало — в 12:00 по московскому времени.